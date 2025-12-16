Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 16.12.2025 (обновлено: 13:03 16.12.2025)
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и 19 автомобилей, сообщило во вторник... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и 19 автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"(Подразделением группировки войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Днепром" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области, добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Свято-Покровского
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
