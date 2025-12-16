Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку соглашения США и Великобритании о технологиях, предположив, что Россия может заменить в нем Британию.
"Возможно, Россия в конечном счете заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении с США. Британии необходимо научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные", - написал Дмитриев в соцсети X.
Во вторник газета Financial Times со ссылкой на неназванных британских чиновников сообщила, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
Как пишет газета со ссылкой на источники, американские чиновники все больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что их американские коллеги являются "очень жесткими переговорщиками", но Лондон "почти уверен", что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.
