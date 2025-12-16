Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 16.12.2025 (обновлено: 22:19 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dmitriev-2062497288.html
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях - РИА Новости, 16.12.2025
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:16:00+03:00
2025-12-16T22:19:00+03:00
в мире
сша
великобритания
россия
кирилл дмитриев
кир стармер
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:48:2893:1675_1920x0_80_0_0_edc3446246b17e5034a6ca140b7d7fa2.jpg
https://ria.ru/20251031/dmitriev-2051989170.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
В мире, США, Великобритания, Россия, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях

Дмитриев: Россия может заменить Британию в технологическом соглашении с США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку соглашения США и Великобритании о технологиях, предположив, что Россия может заменить в нем Британию.
«
"Возможно, Россия в конечном счете заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении с США. Британии необходимо научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные", - написал Дмитриев в соцсети X.
Во вторник газета Financial Times со ссылкой на неназванных британских чиновников сообщила, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
Как пишет газета со ссылкой на источники, американские чиновники все больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что их американские коллеги являются "очень жесткими переговорщиками", но Лондон "почти уверен", что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Grok поддержал позицию Дмитриева
31 октября, 03:05
 
В миреСШАВеликобританияРоссияКирилл ДмитриевКир СтармерРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала