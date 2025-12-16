Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях

Как пишет газета со ссылкой на источники, американские чиновники все больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что их американские коллеги являются "очень жесткими переговорщиками", но Лондон "почти уверен", что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.