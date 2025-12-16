Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев объяснил нарастающую антироссийскую риторику Запада - РИА Новости, 16.12.2025
10:19 16.12.2025 (обновлено: 11:46 16.12.2025)
Дмитриев объяснил нарастающую антироссийскую риторику Запада
Дмитриев объяснил нарастающую антироссийскую риторику Запада
2025-12-16T10:19:00+03:00
2025-12-16T11:46:00+03:00
россия, кирилл дмитриев, украина, великобритания, евросоюз, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Кирилл Дмитриев, Украина, Великобритания, Евросоюз, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев объяснил нарастающую антироссийскую риторику Запада

Дмитриев заявил, что подстрекатели войны на Западе хотят украсть резервы России

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал объяснение, почему НАТО, Великобритания и ЕС стали продвигать антироссийскую риторику.
"Не только для того, чтобы отвлечь внимание от массовой миграции, бандитских группировок, роста преступности и спада экономики. Коррумпированные глобалисты, подстрекатели войны просто хотят украсть из российских резервов, которые они хотят украсть", - написал Дмитриев в соцсети X.
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа
