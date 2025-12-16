Дмитриев объяснил нарастающую антироссийскую риторику Запада

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал объяснение, почему НАТО, Великобритания и ЕС стали продвигать антироссийскую риторику.
"Не только для того, чтобы отвлечь внимание от массовой миграции, бандитских группировок, роста преступности и спада экономики. Коррумпированные глобалисты, подстрекатели войны просто хотят украсть из российских резервов, которые они хотят украсть", - написал Дмитриев в соцсети X.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
