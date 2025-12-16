ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на нефтепродуктопроводе "Транснефть — Дружба" в Липецкой области, сообщает ФСБ.
"Во взаимодействии со Следственным комитетом <...> пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства <...> совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть — Дружба" в Лебедянском районе", — говорится в релизе.
Отмечается, что в октябре задержанные установили контакт с представителем украинских спецслужб через группу по поиску быстрого заработка в Telegram. По его заданиям, за выполнение которых обещалось денежное вознаграждение, они совершали диверсии на транспортных и энергетических объектах. Также он передал им координаты тайника с СВУ для подрыва газовых труб нефтепродуктопровода. Злоумышленников задержали, когда они направлялись к месту планируемого преступления.
Подростки признались, что уже поджигали релейные шкафы, электроподстанции и трансформаторные будки.
"По местам жительства фигурантов проведены обыски, они арестованы", — добавили в СК.
Возбуждено дело о подготовке диверсии, им грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о причастности задержанных к другим преступлениям.
