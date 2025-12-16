Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком
09:55 16.12.2025 (обновлено: 10:44 16.12.2025)
ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком
ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком - РИА Новости, 16.12.2025
ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на нефтепродуктопроводе "Транснефть — Дружба" в Липецкой области, сообщает ФСБ. РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
липецкая область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
россия
Задержание и допрос подростков, которые собирались взорвать нефтепровод "Дружба"
Подростки собирались взорвать нефтепровод "Дружба" по заданию украинских спецслужб. ФСБ пресекла диверсию в Липецкой области, которую собирались устроить любители быстрого заработка. Подростки вышли на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер, когда искали подработки.
2025-12-16T09:55
происшествия, липецкая область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком

Под Липецком задержали подростков за подготовку диверсии на "Дружбе"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на нефтепродуктопроводе "Транснефть — Дружба" в Липецкой области, сообщает ФСБ.
"Во взаимодействии со Следственным комитетом <...> пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства <...> совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть — Дружба" в Лебедянском районе", — говорится в релизе.

Отмечается, что в октябре задержанные установили контакт с представителем украинских спецслужб через группу по поиску быстрого заработка в Telegram. По его заданиям, за выполнение которых обещалось денежное вознаграждение, они совершали диверсии на транспортных и энергетических объектах. Также он передал им координаты тайника с СВУ для подрыва газовых труб нефтепродуктопровода. Злоумышленников задержали, когда они направлялись к месту планируемого преступления.
Подростки признались, что уже поджигали релейные шкафы, электроподстанции и трансформаторные будки.
"По местам жительства фигурантов проведены обыски, они арестованы", — добавили в СК.
Возбуждено дело о подготовке диверсии, им грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о причастности задержанных к другим преступлениям.
ПроисшествияЛипецкая областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
