ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком

«

"Во взаимодействии со Следственным комитетом <...> пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства <...> совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть — Дружба" в Лебедянском районе", — говорится в релизе.