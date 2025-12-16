https://ria.ru/20251216/diplomatiya-2062280044.html
Дипломаты из России и Китая обсудили украинский кризис
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь провели в Москве консультации, в рамках которых обсудили украинский кризис и... РИА Новости, 16.12.2025
Михаил Галузин обсудил с китайским коллегой в Москве украинский кризис