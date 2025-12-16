Дипломаты из России и Китая обсудили украинский кризис

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь провели в Москве консультации, в рамках которых обсудили украинский кризис и ситуацию в СНГ, сообщает во вторник внешнеполитические ведомство Китая.