Дипломаты из России и Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.12.2025
06:47 16.12.2025
Дипломаты из России и Китая обсудили украинский кризис
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь провели в Москве консультации, в рамках которых обсудили украинский кризис и... РИА Новости, 16.12.2025
2025
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь провели в Москве консультации, в рамках которых обсудили украинский кризис и ситуацию в СНГ, сообщает во вторник внешнеполитические ведомство Китая.
"Пятнадцатого декабря 2025 года помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь провел в Москве консультации по вопросам СНГ с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным, стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как украинский кризис, ситуация в регионе СНГ и региональное сотрудничество", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Других подробностей встречи не приводится.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков рассказал о совместных проектах России с Индией и Китаем
11 декабря, 18:28
 
