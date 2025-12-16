Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/deti-2062379601.html
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области - РИА Новости, 16.12.2025
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области
Воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района ехали на концерт в Брянск в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе М-3, РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:13:00+03:00
2025-12-16T14:13:00+03:00
происшествия
севский район
брянск
брянская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
chevrolet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_76:0:1260:666_1920x0_80_0_0_b710d9a2cca8b597d3ad063f0650733d.jpg
https://ria.ru/20251214/dtp-2061977213.html
севский район
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_224:0:1112:666_1920x0_80_0_0_b0e3e1dc890f2bbd75228980cbb249ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севский район, брянск, брянская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), chevrolet
Происшествия, Севский район, Брянск, Брянская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Chevrolet
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области

Ученики культурно-досугового центра были в попавшем в ДТП под Брянском автобусе

© Фото : Брянская полиция/TelegramДТП в Брянском районе
ДТП в Брянском районе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Брянская полиция/Telegram
ДТП в Брянском районе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района ехали на концерт в Брянск в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе М-3, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Брянской области сообщили о лобовом столкновении легкового автомобиля Chevrolet с микроавтобусом, осуществлявшего перевозку групп детей, на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе. Десять несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров микроавтобуса, а также водители транспортных средств, доставлены в медучреждения для оказания помощи. Прокуратурой региона организована проверка.
"Водитель автомобиля "Шевроле" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, осуществляющим организованную перевозку воспитанников и сотрудников межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района, которые следовали на концерт в Брянск", - говорится в сообщении.
По уточненной информации пресс-службы прокуратуры, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса.
ДТП в Альметьевском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
14 декабря, 16:19
 
ПроисшествияСевский районБрянскБрянская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Chevrolet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала