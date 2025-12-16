Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области

ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района ехали на концерт в Брянск в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе М-3, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Брянской области сообщили о лобовом столкновении легкового автомобиля Chevrolet с микроавтобусом, осуществлявшего перевозку групп детей, на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе. Десять несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров микроавтобуса, а также водители транспортных средств, доставлены в медучреждения для оказания помощи. Прокуратурой региона организована проверка.
"Водитель автомобиля "Шевроле" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, осуществляющим организованную перевозку воспитанников и сотрудников межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района, которые следовали на концерт в Брянск", - говорится в сообщении.
По уточненной информации пресс-службы прокуратуры, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса.
