13:31 16.12.2025 (обновлено: 15:34 16.12.2025)
Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента
Депутаты Верховной рады Украины устроили небольшую потасовку после того, как их коллега Марьяна Безуглая попыталась заблокировать трибуну. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:31:00+03:00
2025-12-16T15:34:00+03:00
Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента

Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента из-за Безуглой

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая во время потасовки
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая во время потасовки
© Кадр видео из соцсетей
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая во время потасовки
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины устроили небольшую потасовку после того, как их коллега Марьяна Безуглая попыталась заблокировать трибуну.
На прошлой неделе Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и пообещала блокировать всю деятельность парламента в зале. Сегодняшнее заседание началось в того, что она заняла трибуну, обмотала ее красной лентой и развесила плакаты "Сырский — на увольнение" и "Вранье на фронте убивает".
