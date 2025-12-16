Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины устроили небольшую потасовку после того, как их коллега Марьяна Безуглая попыталась заблокировать трибуну.

После этого к Безуглой направились несколько депутатов, которые начали срывать плакаты и вступили с ней в потасовку. Отняв плакаты, мужчины вернулись на места, а Безуглая осталась на трибуне.