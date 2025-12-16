Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины устроили небольшую потасовку после того, как их коллега Марьяна Безуглая попыталась заблокировать трибуну.
На прошлой неделе Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и пообещала блокировать всю деятельность парламента в зале. Сегодняшнее заседание началось в того, что она заняла трибуну, обмотала ее красной лентой и развесила плакаты "Сырский — на увольнение" и "Вранье на фронте убивает".
"Уважаемые коллеги, в том числе те, кто стоит за трибуной, <…> прошу освободить трибуну от результатов творческой деятельности отдельных депутатов. Приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание", — сказал спикер Руслан Стефанчук.
После этого к Безуглой направились несколько депутатов, которые начали срывать плакаты и вступили с ней в потасовку. Отняв плакаты, мужчины вернулись на места, а Безуглая осталась на трибуне.
В конце ноября Безуглая заявила, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока Владимир Зеленский не отправит в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, и призвала остальных последовать ее примеру. Зеленский подписал указ об увольнении Ермака 28 ноября.