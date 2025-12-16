По делу о выдаче поддельных сертификатов мигрантам вынесли приговор

В апреле 2024 года сообщалось о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.