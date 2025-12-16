По делу о выдаче поддельных сертификатов мигрантам вынесли приговор

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов получили от двух до трех лет колонии общего режима, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
В апреле 2024 года сообщалось о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.
В декабре 2024 года в Минобрнауки рассказали РИА Новости, что Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ
"Доказательства легли в основу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении участников преступной группы... Приговором суда фигурантам назначено наказание от двух до трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по статьям об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы члены организованной группировки, среди которых сотрудник института русского языка имени Пушкина, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Эти сертификаты были необходимы для предоставления в миграционные органы МВД, однако большая часть иностранцев не обладала необходимыми знаниями. Добавляется, что соучастники также способствовали оформлению, в том числе, ВНЖ в Московском регионе.
Документы, дающие право на пребывание в РФ и оформленные на основании данных сертификатов, были аннулированы.