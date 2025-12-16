https://ria.ru/20251216/delo-2062460422.html
Адвокат Лурье поблагодарила журналистов за поддержку
Адвокат Лурье поблагодарила журналистов за поддержку - РИА Новости, 16.12.2025
Адвокат Лурье поблагодарила журналистов за поддержку
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что решение Верховного суда РФ является правильным, а также поблагодарила за поддержку, передает... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:17:00+03:00
2025-12-16T18:17:00+03:00
2025-12-16T18:21:00+03:00
россия
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451272_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_e526427512ac7c3dd067b53ec66bfeae.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062459173.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451272_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_130b1c10f543b238b356689a7fce674e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дело о квартире долиной
Россия, Дело о квартире Долиной
Адвокат Лурье поблагодарила журналистов за поддержку
Свириденко назвала решение ВС о возврате квартиры Лурье единственно правильным
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что решение Верховного суда РФ является правильным, а также поблагодарила за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Верховный суд признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Спасибо всем журналистам которые поддерживали нас. Это было долго и нервно, но мы верили в победу… Теперь у Полины есть дом. Спасибо Верховному суду, что разобрались, это единственное правильное решение", - сказала Свириденко.