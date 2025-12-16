https://ria.ru/20251216/delo-2062419084.html
В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как ребёнок провалился под лёд на реке Усманка в Воронежской области и... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
воронежская область
россия
2025
В Воронежской области завели дело после смерти ребенка на реке