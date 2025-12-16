Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул
16:15 16.12.2025
В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул
В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул
В Воронежской области ребенок провалился под лед и утонул

В Воронежской области завели дело после смерти ребенка на реке

ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как ребёнок провалился под лёд на реке Усманка в Воронежской области и утонул, сообщили в СУСК России по региону.
В ГУМЧС России по Воронежской области сообщили, что вечером в понедельник на реке Усманка в селе Бабяково один ребёнок провалился под лёд и утонул, второго спасли двое местных мужчин.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в Telegram-канале СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
12 декабря, 10:24
 
