Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило, что пилорама загорелась в деревне Лесниково, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, пострадавших нет.