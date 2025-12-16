https://ria.ru/20251216/chp-2062506027.html
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме - РИА Новости, 16.12.2025
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:35:00+03:00
2025-12-16T23:35:00+03:00
2025-12-16T23:35:00+03:00
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
https://ria.ru/20251216/prichina-2062326127.html
гусь-хрустальный
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе ликвидировали
РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что пилорама загорелась в деревне Лесниково, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, пострадавших нет.
"На пожаре в Гусь-Хрустальном районе ликвидировано открытое горение", - сообщает ГУМЧС на платформе Max.