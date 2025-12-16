Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме - РИА Новости, 16.12.2025
23:35 16.12.2025
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме
Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.12.2025
2025
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на пилораме

Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе ликвидировали

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Открытое горение на пилораме в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что пилорама загорелась в деревне Лесниково, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, пострадавших нет.
"На пожаре в Гусь-Хрустальном районе ликвидировано открытое горение", - сообщает ГУМЧС на платформе Max.
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
