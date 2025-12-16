Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл и глава ДУМ выразили соболезнования в связи с ЧП в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
23:30 16.12.2025
Патриарх Кирилл и глава ДУМ выразили соболезнования в связи с ЧП в Одинцово
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
ксения мишонова
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
россия, московская область (подмосковье), одинцово, патриарх кирилл (владимир гундяев), ксения мишонова, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, нападение подростка в школе в одинцово, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Ксения Мишонова, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Нападение подростка в школе в Одинцово, Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман России выразили соболезнования семье погибшего учащегося в связи с трагедией в школе в Одинцово.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.
"Глубокой болью отозвалось в моем сердце известие о трагедии в Успенской школе поселка Горки-2. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким погибшего ребенка, а также всем пострадавшим", - говорится в заявлении патриарха Кирилла в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также родным и близким погибшего и пострадавших в результате нападения в школе Одинцовского городского округа. Слова патриарха Кирилла приводит сайт РПЦ.
В Духовном управлении мусульман России также выразили соболезнования.
"ДУМ РФ осуждает теракт, совершенный в Одинцовском округе Московской области против учеников и преподавателей школы, глубоко соболезнует семье невинно убиенного ребенка и молитвенно желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводит слова председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия Гайнутдина официальный сайт религиозной организации.
