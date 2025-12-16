Патриарх Кирилл и глава ДУМ выразили соболезнования в связи с ЧП в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман России выразили соболезнования семье погибшего учащегося в связи с трагедией в школе в Одинцово.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.
"Глубокой болью отозвалось в моем сердце известие о трагедии в Успенской школе поселка Горки-2. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким погибшего ребенка, а также всем пострадавшим", - говорится в заявлении патриарха Кирилла в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также родным и близким погибшего и пострадавших в результате нападения в школе Одинцовского городского округа. Слова патриарха Кирилла приводит сайт РПЦ.
В Духовном управлении мусульман России также выразили соболезнования.
"ДУМ РФ осуждает теракт, совершенный в Одинцовском округе Московской области против учеников и преподавателей школы, глубоко соболезнует семье невинно убиенного ребенка и молитвенно желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводит слова председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия Гайнутдина официальный сайт религиозной организации.