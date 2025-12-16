https://ria.ru/20251216/chinovnik-2062505862.html
Бывшего мэра Старого Оскола освободили от отбывания наказания
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Валуйский районный суд Белгородской области досрочно освободил от дальнейшего отбывания наказания осужденного к 12 годам колонии бывшего главу администрации Старого Оскола Александра Сергиенко по состоянию здоровья, рассказал РИА Новости его адвокат Борис Бочаров.
"Суд принял решение, его освободили от отбытия наказания в связи с болезнью. Лучше бы, конечно, вообще наказания не было, но такая болезнь", - сказал адвокат, отказавшись назвать диагноз.
Он уточнил, что заседание прошло во вторник в Валуйском районном суде.
В августе 2024 года суд приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа
Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима, оштрафовав его на 20 миллионов рублей и запретив работать в органах власти в течение 10 лет, однако в декабре того же года апелляционным определением срок был уменьшен до 11 лет 9 месяцев, а штраф снижен до 19,5 миллионов рублей.
Сергиенко признали виновным в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. Взятки он брал в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года от руководителей двух коммерческих организаций за создание благоприятных условий для их бизнеса и общее покровительство. В частности, бывший чиновник получил право на долю в объекте незавершенного строительства площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола в январе 2018 года и занимал его до декабря 2021 года.