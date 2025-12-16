Бывшего мэра Старого Оскола освободили от отбывания наказания

"Суд принял решение, его освободили от отбытия наказания в связи с болезнью. Лучше бы, конечно, вообще наказания не было, но такая болезнь", - сказал адвокат, отказавшись назвать диагноз.

Сергиенко признали виновным в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. Взятки он брал в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года от руководителей двух коммерческих организаций за создание благоприятных условий для их бизнеса и общее покровительство. В частности, бывший чиновник получил право на долю в объекте незавершенного строительства площадью более 4 тысяч квадратных метров.