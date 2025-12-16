Рейтинг@Mail.ru
ЕР поддержала выход из партии депутата из Тольятти, чья жена родила в Чили
15:41 16.12.2025
ЕР поддержала выход из партии депутата из Тольятти, чья жена родила в Чили
в мире
тольятти
чили
южная америка
единая россия
тольятти
чили
южная америка
в мире, тольятти, чили, южная америка, единая россия
В мире, Тольятти, Чили, Южная Америка, Единая Россия
© Фото : Александр Дорожкин/VKАлександр Дорожкин
© Фото : Александр Дорожкин/VK
Александр Дорожкин. Архивное фото
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. "Единая Россия" удовлетворила заявление о выходе из рядов партии от депутата Тольятти Александра Дорожкина, жена которого похвалилась родами в Чили, сообщается на сайте партии.
Ранее супруга Дорожкина разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором рассказала, почему решила родить ребенка в Чили. На видео женщина сообщала, что страну для родов выбирал ее муж. В конце концов Дорожкина родила ребенка в Южной Америке ради чилийского паспорта, который "дает возможность путешествовать во многих странах". Она также сказала, что в Чили "экономика очень на высоком уровне, преступность на низком уровне". Сейчас видеоролик пропал из соцсети.
Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило РИА Новости, что начало проверку после этого ролика. В связи с ситуацией реготделение проводит консультации с комиссией партии "Единая Россия" по этике, идут внутренние проверки. Тольяттинскому отделению партии рекомендовали вывести Дорожкина из состава местного политсовета.
"В настоящий момент депутат думы городского округа Тольятти Александр Викторович Дорожкин подал заявление о выходе из рядов партии по собственному желанию. Его заявление удовлетворено", - говорится в сообщении партии.
Ранее на сайте также сообщалось, что местный политсовет принял решение вывести Дорожкина из своего состава. Предполагалось, что это решение будет утверждено на конференции местного отделения партии в Тольятти 17 декабря. Дорожкина также планировали освободить от должности руководителя комиссии по городскому хозяйству в думе Тольятти.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
18 сентября, 05:19
 
В миреТольяттиЧилиЮжная АмерикаЕдиная Россия
 
 
