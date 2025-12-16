Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге - РИА Новости, 16.12.2025
16:05 16.12.2025
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге
Об идее сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Черепанов* рассказал Ивану Корюкову* в прогулочном дворике, покинули камеру они, использовав металлическую... РИА Новости, 16.12.2025
екатеринбург
россия
урал
валерий горелых
уралвагонзавод
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
екатеринбург
россия
урал
екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, уралвагонзавод, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Уралвагонзавод, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге

Стали известны подробности дела двух беглецов из СИЗО в Екатеринбурге

Александр Черепанов*
Александр Черепанов*
Александр Черепанов*
Александр Черепанов*. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Об идее сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Черепанов* рассказал Ивану Корюкову* в прогулочном дворике, покинули камеру они, использовав металлическую отмычку, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда.
Во вторник суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению их дела. Прокурор сказал, что в прогулочном дворе Черепанов* предложил Корюкову* совершить побег.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-начальнику СИЗО-1 и его заму вынесли приговор за пытки над заключенными
1 декабря, 13:54
"На предложение последний ответил согласием, покинули камеру, использовав металлическую отмычку", – озвучил представитель гособвинения заключение.
Из дачного домика уже после побега, зачитал прокурор, были похищены, в частности, брюки мужские, три пары кроссовок, футболка с надписью "Джентльмен", колонка музыкальная, плавательные зелёные трусы, чёрный рюкзак, женская чёрная кофта, очки жёлтые, очки с синими стёклами.
На заседании Черепанов* заявил, что женат, у него есть один ребёнок, ранее работал монтажником на "Уралвагонзаводе". Он подал ходатайство об отказе от адвоката, однако судья оставила ему защитника на весь процесс. Корюков* же рассказал судье, что детей у него нет, не женат, в какой компании работал до заключения - "не помнит".
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО
9 декабря, 13:51
Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Иван Корюков* и Александр Черепанов* в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.
По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова* задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова* - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.
Прокуратура отмечала, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Вступив между собой сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября совершили побег.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28
Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.
Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову* и Черепанову* было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов* оказывал помощь в поимке Корюкова*, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Заур Исмаилов в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
8 декабря, 13:38
 
ЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхУралвагонзаводФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
