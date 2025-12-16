Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Об идее сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Черепанов* рассказал Ивану Корюкову* в прогулочном дворике, покинули камеру они, использовав металлическую отмычку, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда.

Во вторник суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению их дела. Прокурор сказал, что в прогулочном дворе Черепанов* предложил Корюкову* совершить побег.

"На предложение последний ответил согласием, покинули камеру, использовав металлическую отмычку", – озвучил представитель гособвинения заключение.

Из дачного домика уже после побега, зачитал прокурор, были похищены, в частности, брюки мужские, три пары кроссовок, футболка с надписью "Джентльмен", колонка музыкальная, плавательные зелёные трусы, чёрный рюкзак, женская чёрная кофта, очки жёлтые, очки с синими стёклами.

На заседании Черепанов* заявил, что женат, у него есть один ребёнок, ранее работал монтажником на "Уралвагонзаводе". Он подал ходатайство об отказе от адвоката, однако судья оставила ему защитника на весь процесс. Корюков* же рассказал судье, что детей у него нет, не женат, в какой компании работал до заключения - "не помнит".

Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Иван Корюков* и Александр Черепанов* в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.

По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова* задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова* - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.

Прокуратура отмечала, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Вступив между собой сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября совершили побег.

Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.

Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову* и Черепанову* было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов* оказывал помощь в поимке Корюкова*, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения.