Один человек погиб в ДТП с автобусом под Курском - РИА Новости, 16.12.2025
11:30 16.12.2025
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Курском
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
Новости
ru-RU
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
КУРСК, 16 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Железногорском районе Курской области, на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня утром в Железногорском районе произошло масштабное ДТП. На трассе между Рыжково и Линцом столкнулись автобус и легковой автомобиль. К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования семье. Ещё четверо человек пострадали", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, все пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.
"Желаю скорейшего выздоровления! Наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги. Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой. Устанавливаются причины аварии", - добавил глава региона.
Председатель правления банка Саратов Михаил Кисель - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
