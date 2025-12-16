Рейтинг@Mail.ru
13:48 16.12.2025
Документы о работе археолога Бутягина в Крыму передадут в польский суд
республика крым, польша, украина, александр бутягин, государственный эрмитаж
Республика Крым, Польша, Украина, Александр Бутягин, Государственный Эрмитаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Документы о работе на территории Крыма до и после 2014 года ученого-археолога Александра Бутягина собраны Институтом археологии Крыма и уже переданы в Эрмитаж для рассмотрения судом в Польше.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной
12 декабря, 17:40
"К сожалению, Александр Бутягин попал в качестве заложника при политической борьбе, будучи совершенно невиновным – нет смысла это повторять. По просьбе Эрмитажа нашим институтом подготовлены документы для польского суда: все разрешительные документы, которые Александр Михайлович получал в Киеве на проведение археологических исследований, и все справки о сдаче им материалов раскопок в музейный фонд тогда, до 2014 года в музейный фонд Украины. А впоследствии – в музейный фонд РФ" , - сказал Майко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
В комментарии РИА Новости Майко уточнил, что все собранные документальные доказательства переданы Эрмитажу.
Международное научное сообщество обязано высказать возмущение и вступиться за задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сказала ранее РИА Новости Татьяна Умрихина - директор Восточно-крымского музея заповедника, на территории которого десятки лет проводил археологические экспедиции задержанный в Польше ученый. Она отметила, что Всемирный археологический союз уже взял на контроль эту работу, а музей в Керчи совместно с Государственным Эрмитажем будет защищать коллегу.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
11 декабря, 16:30
 
