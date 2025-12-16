СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские власти призывают к изъятию средств Центробанка, надеясь, что США утратят интерес к переговорам с Россией, сообщила СВР.
По сведениям разведки, британские чиновники пытаются убедить ЕС в том, что Россия якобы обещала США направить замороженные средства на совместные проекты, что заставляет американского президента Дональда Трампа продвигать мирную инициативу по Украине.
Отмечается, что для махинаций с деньгами Лондон хочет использовать лазейки в договоре о функционировании ЕС, а также сослаться на чрезвычайные обстоятельства. Мнение несогласных стран предлагается игнорировать.
"Еще одним рычагом воздействия на Белый дом <...> должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине", — добавила СВР.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Накануне Центробанк подал к Euroclear иск на сумму свыше 18 триллионов рублей, назвав планы ЕК незаконными и обвинив депозитарий в нанесенном ущербе.