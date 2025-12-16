СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские власти призывают к изъятию средств Центробанка, надеясь, что США утратят интерес к переговорам с Россией, Британские власти призывают к изъятию средств Центробанка, надеясь, что США утратят интерес к переговорам с Россией, сообщила СВР.

"Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", — говорится в релизе.

По сведениям разведки, британские чиновники пытаются убедить ЕС в том, что Россия якобы обещала США направить замороженные средства на совместные проекты, что заставляет американского президента Дональда Трампа продвигать мирную инициативу по Украине.

Отмечается, что для махинаций с деньгами Лондон хочет использовать лазейки в договоре о функционировании ЕС, а также сослаться на чрезвычайные обстоятельства. Мнение несогласных стран предлагается игнорировать.

"Еще одним рычагом воздействия на Белый дом <...> должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы КНР . Согласовано, что Лондон, Париж Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина , если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине", — добавила СВР

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировалироссийских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.