СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
11:01 16.12.2025 (обновлено: 15:03 16.12.2025)
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
Британские власти призывают к изъятию средств Центробанка, надеясь, что США утратят интерес к переговорам с Россией, сообщила СВР. РИА Новости, 16.12.2025
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов

СВР: Британия призывает к изъятию активов РФ, надеясь на утрату интереса США

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские власти призывают к изъятию средств Центробанка, надеясь, что США утратят интерес к переговорам с Россией, сообщила СВР.
"Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", — говорится в релизе.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, какие страны могут выступить против изъятия российских активов
Вчера, 10:06
По сведениям разведки, британские чиновники пытаются убедить ЕС в том, что Россия якобы обещала США направить замороженные средства на совместные проекты, что заставляет американского президента Дональда Трампа продвигать мирную инициативу по Украине.
Отмечается, что для махинаций с деньгами Лондон хочет использовать лазейки в договоре о функционировании ЕС, а также сослаться на чрезвычайные обстоятельства. Мнение несогласных стран предлагается игнорировать.
"Еще одним рычагом воздействия на Белый дом <...> должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине", — добавила СВР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
03:16
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Накануне Центробанк подал к Euroclear иск на сумму свыше 18 триллионов рублей, назвав планы ЕК незаконными и обвинив депозитарий в нанесенном ущербе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
