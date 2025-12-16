Рейтинг@Mail.ru
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год - РИА Новости, 16.12.2025
Удмуртская Республика
 
12:58 16.12.2025
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год - РИА Новости, 16.12.2025
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год
Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил ключевые направления развития республики на 2026 год: это поддержка участников СВО, развитие сел, дорог,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:58:00+03:00
2025-12-16T12:58:00+03:00
удмуртская республика
балезино
можга
сарапул
александр бречалов
патриот
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год

УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил ключевые направления развития республики на 2026 год: это поддержка участников СВО, развитие сел, дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры, поддержка семей с детьми, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Бречалов во вторник выступил с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии.
"Ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год. Первое, это поддержка наших бойцов, а также членов их семей, увековечение памяти погибших ребят - в безусловном приоритете. Все запросы должны отрабатываться с предельным вниманием", - сказал глава Удмуртии.
Он рассказал о значимом для региона проекте – сквере "Патриот", посвященном ветеранам боевых действий. "Это был запрос мам и жён погибших ребят. Завершим в 2027 году. В 2026 году на 41% увеличим финансирование физкультурных и спортивных мероприятий для ветеранов СВО и участников боевых действий, участие во всероссийских соревнованиях", - сказал Бречалов.
По его словам, в этом году только фондом "Сообщество" в зону спецоперации отправлено более 30 рейсов гуманитарной помощи, более 1 тысячи тонн груза.
"Второе, это реализация трехлетнего плана по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Следующий год, с этой точки зрения, вызов. Финансирование программы, с учетом средств федерального бюджета, составит 4,5 миллиарда рублей. Столько мы направляли на поддержку села по этой программе суммарно за три предыдущих года. С учётом долгосрочного планирования, особое внимание уделили районам, которые ранее не так активно участвовали в программе – это Балезинский, Дебесский и Камбарский. Поэтому каждый проект должен быть тщательно спланирован - от подготовки документации до сдачи объектов четко в срок", - обратился Бречалов.
Руководитель региона сообщил, что также ключевым направлением развития региона в 2026 году станет развитие жилищно-коммунального хозяйства. "Второй год подряд мы выделяем беспрецедентные суммы на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В следующем году на эти цели выделим 4,1 миллиарда рублей - столько же, сколько 2023-2025 годах вместе взятые. Предельное внимание зонам риска - Балезино, Можга, Сарапул, Камбарка, где большие объемы износа сетей, сложные проекты", - отметил Бречалов.
По его данным, на реализацию проекта научно-производственного центра беспилотных авиационных систем республика получит 1 миллиард рублей. Центр будет создан на базе Ижевского государственного технического университета.
"Пятое - дороги в целом, и дороги Ижевска в частности. За ближайшие два года ситуацию мы должны перевернуть. План по дорожному фонду сохранен на уровне текущего года - более 18 миллиардов рублей. Шестое - сохранение населения – основа национальной безопасности. Поддержка семей, стабилизация рождаемости - одна из ключевых стратегических целей. Только в 2026 году на социальную поддержку семей с детьми предусмотрено 7,2 миллиарда рублей. Мерами поддержки будет охвачено более 120 тысяч семей", - заявил глава Удмуртии.
