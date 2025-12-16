Бречалов: в 2026 году в Удмуртии сдадут 850 тысяч "квадратов" жилья

УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах строительства жилых домов в 2026 году: строители сдадут жителям региона 850 тысяч "квадратов" жилья.
Бречалов во вторник выступил с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии.
"В следующем году строители сдадут жителям 850 тысяч квадратных метров жилья. Это и многоквартирные дома, и индивидуальная жилая застройка. Продолжим не только строить новые дома, но и расселять аварийный фонд по президентской программе. Сейчас на очереди жилье, признанное аварийным до 1 января 2020 года. Наша задача - до 1 сентября 2031 года расселить еще 77 тысяч "квадратов" аварийного жилья и улучшить жилищные условия для 4673 человек в 28 муниципалитетах. В 2026 году планируем улучшить жилищные условия для 567 человек", - сказал Бречалов.
Он отметил, что власти Удмуртии продолжат обеспечивать жильём и детей-сирот. "В этом году количество жителей, достигших возраста 18 лет и подлежащих обеспечению жильем, уменьшилось на 247 человек, несмотря на ежегодное пополнение этого списка. В 2026 году направим на эту меру 898 миллионов рублей. Сюда входят 200 сертификатов на покупку жилья, на оставшиеся средства будет сформирован специальный жилой фонд", - заявил глава региона.
Бречалов напомнил, что в Удмуртии семьи, усыновившие детей-сирот, с 2025 года получают 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий и ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей.
"Поддерживаем многодетные семьи в стремлении улучшить жилищные условия. В 2026 году планируем, что 43 семьи получат субсидии, а еще 20 семей - льготный жилищный займ. Продолжает действовать программа для молодых семей до 36 лет по предоставлению социальных выплат. Таким образом в 2026 году 72 семьи будут обеспечены жильем. А с 1 июля 2026 года многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не воспользовавшиеся ни одной из альтернативных мер поддержки, смогут получить выплату 150 тысяч рублей", - сказал глава Удмуртии.
Бречалов рассказал, что в регионе улучшают жилищные условия и в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2026 году здесь начнут строить 73 дома для работников села по договору найма, часть их них завершат в 2027 году. По плану построят 13 малоэтажных домов в Селтах, по 10 домов в селе Узи Селтинского района и деревне Степаненки Кезского района, 40 домов в деревне Юрино Сарапульского района для сотрудников новой птицефабрики.
"Хочу отдельно проговорить ситуацию по тем гражданам, которые пострадали от недобросовестных застройщиков индивидуального жилищного строительства. Если коротко, пара моментов, которые на встречах нам обозначали люди. Это юридическая помощь, окажем, это не обсуждается. Список пострадавших, безусловно, составим. Этим займется фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Удмуртской республики. Прием заявлений начнется 20 января по предварительной записи. К этому времени министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона опубликует все подробности и список необходимых документов", - добавил Бречалов.