Бречалов: в 2026 году в Удмуртии сдадут 850 тысяч "квадратов" жилья

УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах строительства жилых домов в 2026 году: строители сдадут жителям региона 850 тысяч "квадратов" жилья.

Бречалов во вторник выступил с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии.

"В следующем году строители сдадут жителям 850 тысяч квадратных метров жилья. Это и многоквартирные дома, и индивидуальная жилая застройка. Продолжим не только строить новые дома, но и расселять аварийный фонд по президентской программе. Сейчас на очереди жилье, признанное аварийным до 1 января 2020 года. Наша задача - до 1 сентября 2031 года расселить еще 77 тысяч "квадратов" аварийного жилья и улучшить жилищные условия для 4673 человек в 28 муниципалитетах. В 2026 году планируем улучшить жилищные условия для 567 человек", - сказал Бречалов.

Он отметил, что власти Удмуртии продолжат обеспечивать жильём и детей-сирот. "В этом году количество жителей, достигших возраста 18 лет и подлежащих обеспечению жильем, уменьшилось на 247 человек, несмотря на ежегодное пополнение этого списка. В 2026 году направим на эту меру 898 миллионов рублей. Сюда входят 200 сертификатов на покупку жилья, на оставшиеся средства будет сформирован специальный жилой фонд", - заявил глава региона.

Бречалов напомнил, что в Удмуртии семьи, усыновившие детей-сирот, с 2025 года получают 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий и ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей.

"Поддерживаем многодетные семьи в стремлении улучшить жилищные условия. В 2026 году планируем, что 43 семьи получат субсидии, а еще 20 семей - льготный жилищный займ. Продолжает действовать программа для молодых семей до 36 лет по предоставлению социальных выплат. Таким образом в 2026 году 72 семьи будут обеспечены жильем. А с 1 июля 2026 года многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не воспользовавшиеся ни одной из альтернативных мер поддержки, смогут получить выплату 150 тысяч рублей", - сказал глава Удмуртии.

Бречалов рассказал, что в регионе улучшают жилищные условия и в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2026 году здесь начнут строить 73 дома для работников села по договору найма, часть их них завершат в 2027 году. По плану построят 13 малоэтажных домов в Селтах, по 10 домов в селе Узи Селтинского района и деревне Степаненки Кезского района, 40 домов в деревне Юрино Сарапульского района для сотрудников новой птицефабрики.