https://ria.ru/20251216/brazilija-2062260991.html
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра - РИА Новости, 16.12.2025
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
Сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:35:00+03:00
2025-12-16T01:35:00+03:00
2025-12-16T09:42:00+03:00
в мире
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062293013_0:157:1068:757_1920x0_80_0_0_783f36ae6948cca6c98561f3fda9658f.jpg
https://ria.ru/20251103/brazilija-2052601728.html
https://ria.ru/20231008/kopiya-1901354710.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062293013_0:57:1068:857_1920x0_80_0_0_ef628b7cc37111350f44d08f0d5888db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
В Бразилии в муниципалитете Гуаиба ветер обрушил копию Статуи Свободы
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 дек - РИА Новости.
Сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1
.
"Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма", - говорится в сообщении.
Порывы ветра достигали 90 километров в час.
Статуя упала с постамента, она сильно повреждена. Высота всей скульптуры с постаментом составляла 35 метров.
В результате инцидента никто не пострадал.