Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
01:35 16.12.2025 (обновлено: 09:42 16.12.2025)
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра
Сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
бразилия
бразилия
2025
1920
1920
true
в мире, бразилия
В мире, Бразилия
Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра

В Бразилии в муниципалитете Гуаиба ветер обрушил копию Статуи Свободы

Момент падения Статуи Свободы в Бразилии
Момент падения Статуи Свободы в Бразилии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Момент падения Статуи Свободы в Бразилии
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 дек - РИА Новости. Сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1.
"Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма", - говорится в сообщении.
Порывы ветра достигали 90 километров в час.
Статуя упала с постамента, она сильно повреждена. Высота всей скульптуры с постаментом составляла 35 метров.
В результате инцидента никто не пострадал.
