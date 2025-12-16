Рейтинг@Mail.ru
Словацкая оппозиция проводит антиправительственную акцию в Братиславе - РИА Новости, 16.12.2025
22:28 16.12.2025
Словацкая оппозиция проводит антиправительственную акцию в Братиславе
Словацкая оппозиция проводит многочисленную антиправительственную акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
в мире, словакия, братислава, петер пеллегрини, роберт фицо
В мире, Словакия, Братислава, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо
Словацкая оппозиция проводит антиправительственную акцию в Братиславе

В Братиславе оппозиция проводит многочисленную антиправительственную акцию

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Братиславе
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Словацкая оппозиция проводит многочисленную антиправительственную акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции скандируют антиправительственные лозунги, некоторые из них держат флаги Словакии и транспаранты. Главным организатором антиправительственного митинга, который проходит вечером во вторник на Площади свободы в Братиславе, выступает крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"). Ее лидер Михал Шимечка анонсировал протест после того, как представители коалиционных партий в парламенте преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини и одобрили критикуемую оппозицией реформу защиты разоблачителей.
Согласно одобренному законопроекту, в республике появится новое Управление по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Ведомство заменит собой существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики.
В оппозиции уверены, что эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов. Оппозиция также считает, что таким образом правительство во главе с Робертом Фицо сводит старые счеты с руководством данного ведомства.
Президент Словакии ранее также отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе
17 ноября, 21:44
 
