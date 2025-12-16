https://ria.ru/20251216/bratislava-2062498387.html
Словацкая оппозиция проводит антиправительственную акцию в Братиславе
Словацкая оппозиция проводит многочисленную антиправительственную акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Словацкая оппозиция проводит многочисленную антиправительственную акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции скандируют антиправительственные лозунги, некоторые из них держат флаги Словакии
и транспаранты. Главным организатором антиправительственного митинга, который проходит вечером во вторник на Площади свободы в Братиславе
, выступает крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"). Ее лидер Михал Шимечка анонсировал протест после того, как представители коалиционных партий в парламенте преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини
и одобрили критикуемую оппозицией реформу защиты разоблачителей.
Согласно одобренному законопроекту, в республике появится новое Управление по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Ведомство заменит собой существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики.
В оппозиции уверены, что эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов. Оппозиция также считает, что таким образом правительство во главе с Робертом Фицо
сводит старые счеты с руководством данного ведомства.
Президент Словакии ранее также отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.