Словацкая оппозиция проводит антиправительственную акцию в Братиславе

Согласно одобренному законопроекту, в республике появится новое Управление по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Ведомство заменит собой существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики.

Президент Словакии ранее также отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.