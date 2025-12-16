Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в среду и четверг выберет меру пресечения для блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по делу об освоении грантов нежелательных в РФ организаций, им предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Обвинение предъявлено. Суд завтра изберет меру пресечения Качанову, Захаровой, а Соколову - послезавтра", – сказал собеседник агентства.
Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова, у них прошли обыски.
Фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), информировал источник. Он добавил, что ранее проверить деятельность блогеров следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
Стало известно, где может находиться блогер Лиза Миллер
31 октября, 17:49