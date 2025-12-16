Рейтинг@Mail.ru
Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов" - РИА Новости, 16.12.2025
23:50 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/blogery-2062507314.html
Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов"
Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов" - РИА Новости, 16.12.2025
Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов"
Суд в Екатеринбурге в среду и четверг выберет меру пресечения для блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по делу об освоении грантов...
2025-12-16T23:50:00+03:00
2025-12-16T23:50:00+03:00
Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов"

Суд изберет меру пресечения уральским блогерам Соколову, Захаровой и Качанову

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в среду и четверг выберет меру пресечения для блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по делу об освоении грантов нежелательных в РФ организаций, им предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обвинение предъявлено. Суд завтра изберет меру пресечения Качанову, Захаровой, а Соколову - послезавтра", – сказал собеседник агентства.
Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова, у них прошли обыски.
Фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), информировал источник. Он добавил, что ранее проверить деятельность блогеров следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Стало известно, где может находиться блогер Лиза Миллер
31 октября, 17:49
 
