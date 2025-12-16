Блогерам на Урале изберут меру пресечения по делу "нежелательных грантов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в среду и четверг выберет меру пресечения для блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по делу об освоении грантов нежелательных в РФ организаций, им предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.