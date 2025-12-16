Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал бюджет региона на 2026 год социальным и реалистичным, но при этом непростым и напряженным, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором чтении обсудили на заседании комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рассмотрели около 30 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали депутаты, комитеты, парламентские фракции и губернатор Нижегородской области.

"Спикер регионального парламента подчеркнул, что считает областной бюджет на 2026 год социальным и реалистичным, но при этом достаточно непростым и напряженным. Так, предлагается увеличить доходы областного бюджета в 2026 году на 3,7 миллиарда рублей, расходы – более чем на 11 миллиардов рублей. Поправки депутатов регионального парламента касались, в частности, увеличения доходов бюджета на 550 миллионов рублей за счет продажи прав на заключение договоров о комплексном развитии территорий и поступлений компенсационных платежей от лиц, заключивших договор КРТ в качестве компенсации затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Предлагается внести целый ряд поправок, касающихся распределения финансирования по расходам. Так, на комплексное развитие сельских территорий в 2026 году предлагается направить дополнительно более 2,7 миллиарда рублей, на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса – более 200 миллионов рублей. Предложено увеличить ассигнования на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год более чем на 300 миллионов рублей, на финансирование проекта "Квартал здоровья" – почти на 840 миллионов рублей. На строительство и переоснащение ведущих общеобразовательных организаций предлагается выделить более 350 миллионов рублей, на строительство здания школы на 600 мест в Ворсме – 220 миллионов рублей.

Также планируется дополнительно направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда почти 400 миллионов рублей и более 150 миллионов рублей – на компенсацию разницы между фактической стоимостью жилых помещений и установленной в региональной адресной программе. Кроме того, на реализацию лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса будет направлено более 480 миллионов рублей, на реализацию инфраструктурного проекта "Обновление инфраструктуры ЖКХ в Нижегородской агломерации" – более 320 миллионов рублей.