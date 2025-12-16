Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:05 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/bjudzhet-2062394078.html
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным - РИА Новости, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал бюджет региона на 2026 год социальным и реалистичным, но при этом непростым и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:05:00+03:00
2025-12-16T15:05:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e70e8e2acd6c260d68bef77e90f7e84d.jpg
https://ria.ru/20251210/novgorod-2061126621.html
https://ria.ru/20251205/lyulin-2060173800.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_6bb2a1ee8770690604e63a7ddca202ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным

Люлин назвал бюджет Нижегородской области на 2026 г социальным и реалистичным

© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиСпикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал бюджет региона на 2026 год социальным и реалистичным, но при этом непростым и напряженным, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором чтении обсудили на заседании комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рассмотрели около 30 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали депутаты, комитеты, парламентские фракции и губернатор Нижегородской области.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей
10 декабря, 14:50
"Спикер регионального парламента подчеркнул, что считает областной бюджет на 2026 год социальным и реалистичным, но при этом достаточно непростым и напряженным. Так, предлагается увеличить доходы областного бюджета в 2026 году на 3,7 миллиарда рублей, расходы – более чем на 11 миллиардов рублей. Поправки депутатов регионального парламента касались, в частности, увеличения доходов бюджета на 550 миллионов рублей за счет продажи прав на заключение договоров о комплексном развитии территорий и поступлений компенсационных платежей от лиц, заключивших договор КРТ в качестве компенсации затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Предлагается внести целый ряд поправок, касающихся распределения финансирования по расходам. Так, на комплексное развитие сельских территорий в 2026 году предлагается направить дополнительно более 2,7 миллиарда рублей, на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса – более 200 миллионов рублей. Предложено увеличить ассигнования на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год более чем на 300 миллионов рублей, на финансирование проекта "Квартал здоровья" – почти на 840 миллионов рублей. На строительство и переоснащение ведущих общеобразовательных организаций предлагается выделить более 350 миллионов рублей, на строительство здания школы на 600 мест в Ворсме – 220 миллионов рублей.
Также планируется дополнительно направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда почти 400 миллионов рублей и более 150 миллионов рублей – на компенсацию разницы между фактической стоимостью жилых помещений и установленной в региональной адресной программе. Кроме того, на реализацию лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса будет направлено более 480 миллионов рублей, на реализацию инфраструктурного проекта "Обновление инфраструктуры ЖКХ в Нижегородской агломерации" – более 320 миллионов рублей.
"18 декабря на заседании законодательного собрания мы будем принимать областной бюджет на 2026 год и плановый период во втором окончательном чтении. Самое главное – мы сохраняем социальную направленность главного финансового документа, продолжаем поддерживать нижегородцев в это сложное время, помогать семьям с детьми и многодетным, участникам СВО и их близким. Депутаты вместе с правительством Нижегородской области провели большую работу, подробно обсудив каждое направление расходования средств и возможности получения дополнительных доходов. Работа над бюджетом будет продолжена в следующем году. По мере исполнения будем вносить корректировки, направляя средства на решение приоритетных задач", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма
5 декабря, 17:48
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала