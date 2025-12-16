Рейтинг@Mail.ru
Над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 16.12.2025
Над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
Над Россией уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.12.2025
Над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Брянской, Тверской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
безопасность, орловская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники, пво, тверская область
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Брянской, Тверской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестнадцатого декабря т.г. в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Тверской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
