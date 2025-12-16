https://ria.ru/20251216/bespilotniki-2062487105.html
Над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Брянской, Тверской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
