В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина

ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Пожилая женщина ранена, многоквартирные дома повреждены в результате атаки украинского беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
