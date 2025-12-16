Рейтинг@Mail.ru
В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 16.12.2025
08:31 16.12.2025
В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Пожилая женщина ранена, многоквартирные дома повреждены в результате атаки украинского беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщил во вторник мэр города... РИА Новости, 16.12.2025
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина

В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина, повреждены дома

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Пожилая женщина ранена, многоквартирные дома повреждены в результате атаки украинского беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
