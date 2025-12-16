Рейтинг@Mail.ru
В Турции продолжают искать обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 16.12.2025
21:56 16.12.2025
В Турции продолжают искать обломки сбитого беспилотника
В Турции продолжают искать обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 16.12.2025
В Турции продолжают искать обломки сбитого беспилотника
Жандармерия продолжает поиски обломков сбитого в турецком воздушном пространстве неизвестного БПЛА, передает во вторник телеканал CNN Türk. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
черное море
турция
анкара (провинция)
f-16
черное море
турция
анкара (провинция)
в мире, черное море, турция, анкара (провинция), f-16
В мире, Черное море, Турция, Анкара (провинция), F-16
В Турции продолжают искать обломки сбитого беспилотника

CNN Türk: турецкая жандармерия ищет обломки сбитого над Черным морем дрона

СТАМБУЛ, 16 дек - РИА Новости. Жандармерия продолжает поиски обломков сбитого в турецком воздушном пространстве неизвестного БПЛА, передает во вторник телеканал CNN Türk.
Неизвестный БПЛА был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, не уточняя принадлежность беспилотника.
По данным канала, радары обнаружили небольшой БПЛА в провинции Кастамону на Черном море, изначально предполагалось, что речь идет о метеорологическом зонде. БПЛА был сбит между городами Чанкыры и Эльмадаг в провинции Анкара. Аппарату позволили пролететь такое расстояние, чтобы сбить его вдали от населенных мест, отмечает канал.
"БПЛА после удара разрушился на обломки, которые разбросало, они пока не обнаружены. После того, как обломки будут собраны жандармерией, их исследуют ВВС Турции. Установлено, что БПЛА вышел из-под контроля: он связан со спутником, а так как связь с ним оборвалась, аппарат продолжил движение по прямой – это обычное поведение в таких случаях. После обнаружения обломков удастся установить, какой стране принадлежал БПЛА", - передает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала NTV, из-за БПЛА четыре самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Эсенбога в турецкой столице, были перенаправлены в Конью.
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
15 декабря, 21:49
В миреЧерное мореТурцияАнкара (провинция)F-16
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
