https://ria.ru/20251216/bespilotnik-2062285695.html
Над Смоленской областью сбили беспилотник
Над Смоленской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 16.12.2025
Над Смоленской областью сбили беспилотник
Над Смоленской областью сбит еще один украинский дрон, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:19:00+03:00
2025-12-16T08:19:00+03:00
2025-12-16T08:25:00+03:00
смоленская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_1ed5fa03b8a14fec20a3c14aeaefbf9e.jpg
https://ria.ru/20251216/bespilotnik-2062285565.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_6e3d59cd98339aee79bdd50f924d4a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия
Смоленская область, Происшествия
Над Смоленской областью сбили беспилотник
Над Смоленской областью сбили еще один украинский беспилотник