08:19 16.12.2025
Над Смоленской областью сбили беспилотник
2025-12-16T08:19:00+03:00
2025-12-16T08:25:00+03:00
2025
Над Смоленской областью сбили беспилотник

Над Смоленской областью сбили еще один украинский беспилотник

Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Над Смоленской областью сбит еще один украинский дрон, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО всего было уничтожено пять БПЛА над Смоленской областью.
"На территории Смоленской области сохраняется беспилотная опасность. Силами ПВО Министерства обороны сбит еще один украинский дрон", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Анохин добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на месте падения обломков работают оперативные службы.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
