ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:18:00+03:00
2025-12-16T08:18:00+03:00
2025-12-16T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
калужская область
вооруженные силы украины
россия
брянская область
калужская область
