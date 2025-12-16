Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 16.12.2025 (обновлено: 09:11 16.12.2025)
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 64 – над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области, пять – над территорией Смоленской области, два БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
