Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер из-за протестов и обвинений в адрес высокопоставленных сербских политиков отказался от строительства отеля под брендом Дональда Трампа в Белграде на месте разрушенного генштаба Югославии, передает газета Wall Street Journnal со ссылкой на представителей компании.
В понедельник утром специальная прокуратура Сербии сообщила, что выдвинула обвинения против министра культуры Николы Селаковича и еще трех человек по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов, имеющих отношение к этому проекту.
Кушер посвятил этому проекту около двух лет. Критики долгое время осуждали этот план строительства отеля как неконституционный и коррупционный акт, утверждая, что таким образом правительство президента Сербии Александра Вучича "пыталось завоевать расположение США".