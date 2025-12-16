Рейтинг@Mail.ru
Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде - РИА Новости, 16.12.2025
03:26 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/belgrad-2062269466.html
Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде
Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде - РИА Новости, 16.12.2025
Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде
Зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер из-за протестов и обвинений в адрес высокопоставленных сербских политиков отказался от строительства... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T03:26:00+03:00
2025-12-16T03:26:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
югославия
джаред кушнер
дональд трамп
никола селакович
нато
сербия
белград (город)
югославия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, сербия, белград (город), югославия, джаред кушнер, дональд трамп, никола селакович, нато
В мире, Сербия, Белград (город), Югославия, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Никола Селакович, НАТО
Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде

Зять Трампа отказался от строительства отеля в Белграде из-за протестов

Зять президента США Джаред Кушнер
Зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер из-за протестов и обвинений в адрес высокопоставленных сербских политиков отказался от строительства отеля под брендом Дональда Трампа в Белграде на месте разрушенного генштаба Югославии, передает газета Wall Street Journnal со ссылкой на представителей компании.
В понедельник утром специальная прокуратура Сербии сообщила, что выдвинула обвинения против министра культуры Николы Селаковича и еще трех человек по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов, имеющих отношение к этому проекту.
"Поскольку значимые проекты должны объединять, а не разделять, и из уважения к жителям Сербии и города Белграда, мы отзываем нашу заявку и отступаем в данный момент", - предает издание слова представителя частной инвестиционной компании Кушнера Affinity Partners.
Кушер посвятил этому проекту около двух лет. Критики долгое время осуждали этот план строительства отеля как неконституционный и коррупционный акт, утверждая, что таким образом правительство президента Сербии Александра Вучича "пыталось завоевать расположение США".
В ноябре парламент Сербии принял новый закон, согласно которому будет разрешено снести здание бывшего генштаба министерства обороны Югославии, разрушенное в 1999 году в результате бомбардировок НАТО. Этот закон также лишил здание статуса охраняемой достопримечательности.
В миреСербияБелград (город)ЮгославияДжаред КушнерДональд ТрампНикола СелаковичНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
