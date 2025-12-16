https://ria.ru/20251216/belgija-2062375823.html
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа - РИА Новости, 16.12.2025
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа
Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:58:00+03:00
2025-12-16T13:58:00+03:00
2025-12-16T13:58:00+03:00
экономика
россия
бельгия
венгрия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_481:438:2529:1590_1920x0_80_0_0_8a857b4385eb912d18c611c243c69f5c.jpg
https://ria.ru/20251215/gaz-2062147901.html
россия
бельгия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_489:322:2507:1835_1920x0_80_0_0_aada7b738fa5bc279e794bfd9f6e12fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бельгия, венгрия, евростат
Экономика, Россия, Бельгия, Венгрия, Евростат
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа
Бельгия вошла число основных в ЕС покупателей газа РФ, нарастив импорт в 4 раза