Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа - РИА Новости, 16.12.2025
13:58 16.12.2025
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа
экономика, россия, бельгия, венгрия, евростат
Экономика, Россия, Бельгия, Венгрия, Евростат
Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в середине осени увеличила поставки газа в Бельгию в 4,3 раза - до 154,7 миллиона евро. Это позволило стране стать третьим из главных покупателей "голубого топлива" у России.
Лидером остается Венгрия, хотя ее закупки сократились до 213,7 миллиона евро с 232,2 миллиона. Второй по-прежнему была Франция, несмотря на уменьшение импорта на 12% - до 162,3 миллиона евро.
Среди крупных импортеров остаются Греция (91,9 миллиона евро), Болгария (80,9 миллиона), Нидерланды (76,2 миллиона).
Запрет на импорт газа из России останется после окончания СВО, заявили в ЕС
Вчера, 14:56
 
ЭкономикаРоссияБельгияВенгрияЕвростат
 
 
