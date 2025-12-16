Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии два человека пострадали при опрокидывании автобуса - РИА Новости, 16.12.2025
14:38 16.12.2025
В Башкирии два человека пострадали при опрокидывании автобуса
В Башкирии два человека пострадали при опрокидывании автобуса
происшествия, нефтекамск, гибдд мвд рф, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Нефтекамск, ГИБДД МВД РФ, Крушение вертолета в Дагестане
В Башкирии два человека пострадали при опрокидывании автобуса

В Башкирии два человека пострадали при опрокидывании автобуса с вахтовиками

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаДТП в Башкирии
ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
УФА, 16 дек – РИА Новости. Два человека пострадали при опрокидывании автобуса с вахтовиками перед железнодорожным переездом в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
По его данным, недалеко от Нефтекамска около деревни Воробьево у железнодорожного переезда произошло ДТП с участием вахтового автобуса, следовавшего по маршруту Туймазы – поселок Галаново. Водитель автобуса при повороте налево не справился с управлением и допустил занос передней оси, после чего произошел удар в опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием транспортного средства.
© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаДТП в Башкирии
ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
ДТП в Башкирии. Архивное фото
"В салоне автобуса на момент происшествия находилось 16 пассажиров. Двое пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщил Севастьянов.
ДТП в Брянском районе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прокуратура раскрыла детали ДТП с микроавтобусом в Брянской области
© 2025 МИА «Россия сегодня»
