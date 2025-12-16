На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полный комплект элементов и оборудования для восстановления стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" прибыл на космодром Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на космодром прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" 27 ноября.

Как отметил заместитель гендиректора " Роскосмоса " по ракетным проектам Дмитрий Баранов, машины с деталями кабины обслуживания начали прибывать с 1 декабря, а сейчас работы идут полным ходом.

"На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий "Роскосмоса", - приводит пресс-служба слова Баранова.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.