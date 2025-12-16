Рейтинг@Mail.ru
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/bajkonur-2062282628.html
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола - РИА Новости, 16.12.2025
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола
Полный комплект элементов и оборудования для восстановления стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" прибыл на космодром Байконур, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T07:37:00+03:00
2025-12-16T07:37:00+03:00
байконур (город)
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036378895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0637c33c6daf3fc7fd0cf75ba6036bd0.jpg
https://ria.ru/20251216/bajkonur-2062282424.html
https://ria.ru/20251127/baykonur-2058207834.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036378895_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_8fc94194aea810626b914f7b382adf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, наса
Байконур (город), Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, НАСА
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола

На Байконур прибыл полный комплект для восстановления стартового стола

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБайконур
Байконур - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полный комплект элементов и оборудования для восстановления стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" прибыл на космодром Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания
07:34
Отмечается, что на космодром прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" 27 ноября.
Как отметил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, машины с деталями кабины обслуживания начали прибывать с 1 декабря, а сейчас работы идут полным ходом.
"На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий "Роскосмоса", - приводит пресс-служба слова Баранова.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Байконуре при пуске ракеты повредились элементы стартового стола
27 ноября, 22:48
 
Байконур (город)Сергей МикаевКристофер УильямсРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала