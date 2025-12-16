https://ria.ru/20251216/bajkonur-2062282628.html
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола - РИА Новости, 16.12.2025
На Байконур прибыл комплект для восстановления стартового стола
Полный комплект элементов и оборудования для восстановления стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" прибыл на космодром Байконур, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
байконур (город)
2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полный комплект элементов и оборудования для восстановления стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" прибыл на космодром Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"На Байконур
прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на космодром прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" 27 ноября.
Как отметил заместитель гендиректора "Роскосмоса
" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, машины с деталями кабины обслуживания начали прибывать с 1 декабря, а сейчас работы идут полным ходом.
"На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий "Роскосмоса", - приводит пресс-служба слова Баранова.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым
, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом
. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.