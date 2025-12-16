Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Для восстановления стартового стола ракет "Союз" на Байконуре на нем смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, сообщил председатель общественного совета при госкорпорации "Роскосмос" Игорь Бармин.

"Задача - в самые кратчайшие сроки смонтировать новую кабину обслуживания, провести автономные испытания, чтобы стартовый комплекс был готов для продолжения пусков по пилотируемой программе", - приводит слова Бармина пресс-служба госкорпорации.

Начальник Центра испытаний технических комплексов Филиала АО " ЦЭНКИ " космического центра "Южный" (входит в " Роскосмос ") Петр Майданов рассказал, в свою очередь, что детали кабины выгружены в сооружении №2 площадки 112 Байконура

Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены - с 8.00 и до полуночи, отметил он.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.