Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания

2025-12-16T07:34:00+03:00
2025-12-16T07:34:00+03:00
2025-12-16T07:34:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Для восстановления стартового стола ракет "Союз" на Байконуре на нем смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, сообщил председатель общественного совета при госкорпорации "Роскосмос" Игорь Бармин.
"Задача - в самые кратчайшие сроки смонтировать новую кабину обслуживания, провести автономные испытания, чтобы стартовый комплекс был готов для продолжения пусков по пилотируемой программе", - приводит слова Бармина пресс-служба госкорпорации.
Начальник Центра испытаний технических комплексов Филиала АО "ЦЭНКИ
" космического центра "Южный" (входит в "Роскосмос
") Петр Майданов рассказал, в свою очередь, что детали кабины выгружены в сооружении №2 площадки 112 Байконура
.
Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены - с 8.00 и до полуночи, отметил он.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым
, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом
. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.