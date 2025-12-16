Рейтинг@Mail.ru
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания
Наука
 
07:34 16.12.2025
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания - РИА Новости, 16.12.2025
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания
Для восстановления стартового стола ракет "Союз" на Байконуре на нем смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, сообщил председатель... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T07:34:00+03:00
2025-12-16T07:34:00+03:00
наука
байконур (город)
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
цэнки
наса
байконур (город)
байконур (город), сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, цэнки, наса
Наука, Байконур (город), Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, ЦЭНКИ, НАСА
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания

На стартовом столе ракет "Союз" на Байконуре смонтируют новую кабину

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Для восстановления стартового стола ракет "Союз" на Байконуре на нем смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, сообщил председатель общественного совета при госкорпорации "Роскосмос" Игорь Бармин.
"Задача - в самые кратчайшие сроки смонтировать новую кабину обслуживания, провести автономные испытания, чтобы стартовый комплекс был готов для продолжения пусков по пилотируемой программе", - приводит слова Бармина пресс-служба госкорпорации.
На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Роскосмосе" рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре
07:32
Начальник Центра испытаний технических комплексов Филиала АО "ЦЭНКИ" космического центра "Южный" (входит в "Роскосмос") Петр Майданов рассказал, в свою очередь, что детали кабины выгружены в сооружении №2 площадки 112 Байконура.
Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены - с 8.00 и до полуночи, отметил он.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Байконуре при пуске ракеты повредились элементы стартового стола
27 ноября, 22:48
 
Наука Байконур (город) Сергей Микаев Кристофер Уильямс Роскосмос ЦЭНКИ НАСА
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
