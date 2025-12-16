"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выразил готовность поставлять автомобили Lada для будущего таксопарка компании Wildberries.
В понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.
Однако в объединенной компании Wildberries&Russ накануне заявили РИА Новости, что пока не планируют запускать сервис такси в России, добавив, что сосредоточены на тестировании проекта в других странах.
Там подчеркнули, что честная конкуренция на рынке такси в конечном итоге приведет к прозрачности и предсказуемости тарифов, а также к повышению доступности поездок для пассажиров.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
