"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries - РИА Новости, 16.12.2025
15:18 16.12.2025
"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries
"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выразил готовность поставлять автомобили Lada для будущего таксопарка компании Wildberries. РИА Новости, 16.12.2025
"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выразил готовность поставлять автомобили Lada для будущего таксопарка компании Wildberries.
В понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.
Lada Aura для такси - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
19 ноября, 17:05
Однако в объединенной компании Wildberries&Russ накануне заявили РИА Новости, что пока не планируют запускать сервис такси в России, добавив, что сосредоточены на тестировании проекта в других странах.
«

"АвтоВАЗ" приветствует планы WB по выходу в таксомоторную отрасль. Мы готовы поставить этому проекту любое необходимое количество самых доступных локализованных автомобилей Lada и обеспечить их оперативное техническое сопровождение", - рассказали в пресс-службе концерна "АвтоВАЗ".

Там подчеркнули, что честная конкуренция на рынке такси в конечном итоге приведет к прозрачности и предсказуемости тарифов, а также к повышению доступности поездок для пассажиров.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси
12 сентября, 08:47
 
АвтоРоссияМинскУзбекистанВайлдберриз (Wildberries)АвтоВАЗLada Vesta
 
 
