11:38 16.12.2025
Российские автошколы начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС"
общество, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
Общество, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские автошколы с 1 марта 2026 года начнут обучать будущих водителей пользованию госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАС", сообщили в операторе госсистемы АО "ГЛОНАСС".
"В автошколах России начнут учить пользоваться "ЭРА‑ГЛОНАСС" с 1 марта 2026 года. Тема закреплена в приказе Минпросвещения России №505 от 1 июля 2025 и станет частью блока "Устройство транспортных средств", - говорится в сообществе АО "ГЛОНАСС" в Мах.
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эксперт объяснил, чем обернется разрешение получать права без автошколы
23 сентября, 03:18
Так, студентам автошкол будут рассказывать, как работает автоматическая активация кнопки SOS при тяжелых авариях, когда участники ДТП не могут вызвать помощь самостоятельно, а также научат вручную воспользоваться системой в экстренных ситуациях.
Помимо этого, будущим водителям объяснят, как система помогает не только водителю, но и другим участникам дорожного движения, например, когда автовладелец стал очевидцем происшествий в пути.
"Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования "ЭРА-ГЛОНАСС" для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких. Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
АО "ГЛОНАСС" запустило чат-боты поддержки на платформе Max
1 ноября, 03:47
 
ОбществоРоссияАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
