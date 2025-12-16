https://ria.ru/20251216/avtoshkoly-2062321786.html
Российские автошколы начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС"
Российские автошколы начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 16.12.2025
Российские автошколы начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС"
Российские автошколы с 1 марта 2026 года начнут обучать будущих водителей пользованию госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАС", сообщили в операторе госсистемы АО... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:38:00+03:00
2025-12-16T11:38:00+03:00
2025-12-16T11:38:00+03:00
общество
россия
алексей райкевич
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901033201_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_843484a04a01c268b86e1b709ffff50e.jpg
https://ria.ru/20250923/prava-2043643431.html
https://ria.ru/20251101/glonass-2052233475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901033201_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_86dd0f8b3ea40844937a79808befa68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
Общество, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
Российские автошколы начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС"
Российские автошколы с 1 марта начнут обучать пользованию "ЭРА-ГЛОНАСС"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Российские автошколы с 1 марта 2026 года начнут обучать будущих водителей пользованию госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАС", сообщили
в операторе госсистемы АО "ГЛОНАСС".
"В автошколах России
начнут учить пользоваться "ЭРА‑ГЛОНАСС" с 1 марта 2026 года. Тема закреплена в приказе Минпросвещения России №505 от 1 июля 2025 и станет частью блока "Устройство транспортных средств", - говорится в сообществе АО "ГЛОНАСС" в Мах.
Так, студентам автошкол будут рассказывать, как работает автоматическая активация кнопки SOS при тяжелых авариях, когда участники ДТП не могут вызвать помощь самостоятельно, а также научат вручную воспользоваться системой в экстренных ситуациях.
Помимо этого, будущим водителям объяснят, как система помогает не только водителю, но и другим участникам дорожного движения, например, когда автовладелец стал очевидцем происшествий в пути.
"Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования "ЭРА-ГЛО
НАСС" для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких. Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича
.