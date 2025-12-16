В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов

В центре австрийской столицы во вторник вечером проходит демонстрация против сокращения социальных расходов, предусмотренных городским бюджетом. Участники акции скандируют лозунги "Все вместе - против социального сокращения!", "Забастовка в школе! Забастовка на заводе! Это наш ответ на вашу политику!", "Мы не будем платить за ваши кризисы!", "Деньги на образование, а не на оружие!"