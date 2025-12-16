https://ria.ru/20251216/avstriya-2062508199.html
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов - РИА Новости, 16.12.2025
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов
Сотни людей вышли на центральные улицы Вены, митингуя против сокращения социальных расходов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
Сотни людей в центре Вены митингуют против сокращения социальных расходов
ВЕНА, 16 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Сотни людей вышли на центральные улицы Вены, митингуя против сокращения социальных расходов, передает корреспондент РИА Новости.
В центре австрийской столицы во вторник вечером проходит демонстрация против сокращения социальных расходов, предусмотренных городским бюджетом. Участники акции скандируют лозунги "Все вместе - против социального сокращения!", "Забастовка в школе! Забастовка на заводе! Это наш ответ на вашу политику!", "Мы не будем платить за ваши кризисы!", "Деньги на образование, а не на оружие!"
Акция проходит в день рассмотрения городского бюджета Венским общинным советом, который одновременно выполняет функции ландтага земли Вена
. Демонстранты назвали позором планы властей по сокращению бюджета на социальные нужды населения.
Со сцены выступающие заявляли, что сокращение финансирования в сфере социальной помощи, здравоохранения, образования и интеграционных программ негативно отразится на уязвимых группах населения. Протестующие также заявили, что считают возмутительным на фоне сокращения соцрасходов увеличивать расходы на оборону.
Сбор демонстрантов прошел на площади Platz der Menschenrechte у Музейного квартала, после чего участники маршем направились к зданию Венской ратуши, где состоится заключительный митинг.
Организатором протестной акции выступило общественное объединение в Вене Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau ("Солидарное сопротивление социальному сокращению").