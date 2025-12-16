Рейтинг@Mail.ru
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/avstriya-2062508199.html
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов - РИА Новости, 16.12.2025
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов
Сотни людей вышли на центральные улицы Вены, митингуя против сокращения социальных расходов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:54:00+03:00
2025-12-16T23:54:00+03:00
в мире
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_5151788485d6f5e6e84f16d81316eb3f.jpg
https://ria.ru/20251207/frantsija-2060371333.html
https://ria.ru/20251206/vena-2060335520.html
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffb27fc38fbb4064251bf8829ad96b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена
В мире, Вена
В Вене проходит протест против сокращения соцрасходов

Сотни людей в центре Вены митингуют против сокращения социальных расходов

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 16 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Сотни людей вышли на центральные улицы Вены, митингуя против сокращения социальных расходов, передает корреспондент РИА Новости.
В центре австрийской столицы во вторник вечером проходит демонстрация против сокращения социальных расходов, предусмотренных городским бюджетом. Участники акции скандируют лозунги "Все вместе - против социального сокращения!", "Забастовка в школе! Забастовка на заводе! Это наш ответ на вашу политику!", "Мы не будем платить за ваши кризисы!", "Деньги на образование, а не на оружие!"
Акция протеста во Франции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя
7 декабря, 03:29
Акция проходит в день рассмотрения городского бюджета Венским общинным советом, который одновременно выполняет функции ландтага земли Вена. Демонстранты назвали позором планы властей по сокращению бюджета на социальные нужды населения.
Со сцены выступающие заявляли, что сокращение финансирования в сфере социальной помощи, здравоохранения, образования и интеграционных программ негативно отразится на уязвимых группах населения. Протестующие также заявили, что считают возмутительным на фоне сокращения соцрасходов увеличивать расходы на оборону.
Сбор демонстрантов прошел на площади Platz der Menschenrechte у Музейного квартала, после чего участники маршем направились к зданию Венской ратуши, где состоится заключительный митинг.
Организатором протестной акции выступило общественное объединение в Вене Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau ("Солидарное сопротивление социальному сокращению").
Антиправительственный митинг в Вене против политики вступления Австрии в НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Вене проходит антиправительственная акция
6 декабря, 18:48
 
В миреВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала