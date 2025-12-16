Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подозреваемые в террористической атаке на сиднейском пляже Бондай, по всей видимости, руководствовались идеологией "Исламского государства"*.
"По всей видимости, (теракт - ред.) был мотивирован идеологией "Исламского государства"*. Идеология, которая существует уже более десяти лет и привела к возникновению ненависти и в данном случае к готовности к участию в массовых убийствах", - заявил премьер в радиоинтервью австралийскому вещателю ABC.
Альбанезе подтвердил, что один из подозреваемых, Навид Акрам, в 2019 году попадал в поле зрение австралийских спецслужб, но обвинений ему не предъявили.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция штата, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
