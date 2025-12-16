Рейтинг@Mail.ru
Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай - РИА Новости, 16.12.2025
04:31 16.12.2025
Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай
Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай - РИА Новости, 16.12.2025
Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подозреваемые в террористической атаке на сиднейском пляже Бондай, по всей видимости, руководствовались... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T04:31:00+03:00
2025-12-16T04:31:00+03:00
в мире
австралия
россия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
исламское государство*
австралия
россия
новый южный уэльс
в мире, австралия, россия, новый южный уэльс, энтони альбанезе, исламское государство*
В мире, Австралия, Россия, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе, Исламское государство*
Австралийский премьер назвал возможные мотивы теракта на пляже Бондай

Альбанезе: теракт на пляже в Сиднее, по всей видимости, связан с идеологией ИГ

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подозреваемые в террористической атаке на сиднейском пляже Бондай, по всей видимости, руководствовались идеологией "Исламского государства"*.
"По всей видимости, (теракт - ред.) был мотивирован идеологией "Исламского государства"*. Идеология, которая существует уже более десяти лет и привела к возникновению ненависти и в данном случае к готовности к участию в массовых убийствах", - заявил премьер в радиоинтервью австралийскому вещателю ABC.
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Вчера, 17:18
Альбанезе подтвердил, что один из подозреваемых, Навид Акрам, в 2019 году попадал в поле зрение австралийских спецслужб, но обвинений ему не предъявили.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция штата, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай
14 декабря, 15:23
 
В миреАвстралияРоссияНовый Южный УэльсЭнтони АльбанезеИсламское государство*
 
 
