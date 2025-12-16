В ДНР при атаках ВСУ получили повреждения жилые дома

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате атак беспилотников украинских войск на Донецк и Докучаевск в ДНР вечером в понедельник, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате украинской вооруженной агрессии в Донецке и Докучаевске.
«
"Последствия вооруженной атаки городского округа Докучаевск... задокументированы повреждения кровли, фасада и остекления многоквартирного жилого дома... также поврежден газопровод; последствия вооруженной атаки городского округа Донецк... задокументированы повреждения фасадов и остекления шести многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
По данным ведомства, ВСУ в понедельник в 18.00 и 21.50 мск атаковали Докучаевск и Киевский район Донецка при помощи беспилотников-камикадзе.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.