В ДНР при атаках ВСУ получили повреждения жилые дома

"Последствия вооруженной атаки городского округа Докучаевск... задокументированы повреждения кровли, фасада и остекления многоквартирного жилого дома... также поврежден газопровод; последствия вооруженной атаки городского округа Донецк... задокументированы повреждения фасадов и остекления шести многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.