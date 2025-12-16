Мирошник назвал число погибших от атак ВСУ за неделю

https://ria.ru/20251216/ataki-2062281699.html
От атак ВСУ за неделю 8-14 декабря ранены 69 мирных жителей России, погибли 14 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю 8-14 декабря ранены 69 мирных жителей России, погибли 14 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 83 мирных жителя: ранены 69 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 14 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3931 боеприпаса, добавил он.
По данным посла, количество ударов по гражданским объектам в данный период достигло 560 единиц в сутки, а для массированных атак использовались ударные БПЛА различных модификаций, РСЗО, артиллерия, ракеты и минометные мины.
"Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Херсонской области, Чувашской Республике, Белгородской и Запорожской областях", - отметил Мирошник.