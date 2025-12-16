В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предприниматели из РФ стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении в связи с арестом там Самвелла Карапетяна, заявил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.