В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении
04:45 16.12.2025
В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении
В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении
в мире
армения
самвел карапетян
россия
никол пашинян
ташир
снг
армения
россия
в мире, армения, самвел карапетян, россия, никол пашинян, ташир , снг
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Россия, Никол Пашинян, Ташир , СНГ
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предприниматели из РФ стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении в связи с арестом там Самвелла Карапетяна, заявил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Доводим сигналы о том, что в подобной обстановке другие наши предприниматели стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении, задавать вопросы об устойчивости ее инвестиционного климата, что вряд ли послужит сохранению повышательной динамики двусторонней торговли", - сообщил он.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреАрменияСамвел КарапетянРоссияНикол ПашинянТаширСНГ
 
 
