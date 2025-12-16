Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр

ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Находящегося в Армении под арестом архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна перевели из следственного изолятора Службы национальной безопасности в ереванский медцентр "Измирлян", сообщили адвокаты священника.

"Архиепископ Микаэл Аджапахян уже переведен в медицинский центр "Измирлян". В настоящее время он проходит медицинские обследования", - говорится в заявлении адвокатов архиепископа.

Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.