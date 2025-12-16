Рейтинг@Mail.ru
Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/arest-2062376098.html
Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр
Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр - РИА Новости, 16.12.2025
Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр
Находящегося в Армении под арестом архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна перевели из следственного изолятора Службы национальной... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:58:00+03:00
2025-12-16T13:58:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:65:890:566_1920x0_80_0_0_591c8ee065763c889e9c2e197404b613.jpg
https://ria.ru/20251201/armenija-2059026395.html
https://ria.ru/20251130/armenija-2058798461.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:43:890:711_1920x0_80_0_0_9edad016b6b496e397525fefcead0aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Архиепископа Микаэла перевели из СИЗО в ереванский медцентр

Находящегося в Армении под арестом архиепископа Микаэла перевели в медцентр

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапахян
Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Находящегося в Армении под арестом архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна перевели из следственного изолятора Службы национальной безопасности в ереванский медцентр "Измирлян", сообщили адвокаты священника.
"Архиепископ Микаэл Аджапахян уже переведен в медицинский центр "Измирлян". В настоящее время он проходит медицинские обследования", - говорится в заявлении адвокатов архиепископа.
Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Соратника армянского архиепископа Баграта перевели под домашний арест
1 декабря, 19:19
Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
30 ноября, 22:47
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала