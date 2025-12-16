Саудовская Аравия установила новый рекорд по числу смертных приговоров

ДОХА, 16 дек - РИА Новости. В 2025 году Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству приведенных в исполнение смертельных приговоров за год, казнив 340 человек, включая трех казненных в понедельник, следует из подсчетов агентства Франс Пресс.

Аналитики связывают всплеск числа смертных приговоров с продолжающейся в королевстве "войной с наркотиками", начатой в 2023 году, когда королевство возобновило казни за связанные с наркотиками преступления после приостановки осуществления смертных приговоров по этим статьям примерно на три года.