Саудовская Аравия установила новый рекорд по числу смертных приговоров
Саудовская Аравия установила новый рекорд по числу смертных приговоров - РИА Новости, 16.12.2025
Саудовская Аравия установила новый рекорд по числу смертных приговоров
В 2025 году Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству приведенных в исполнение смертельных приговоров за год, казнив 340 человек, включая трех... 16.12.2025
ДОХА, 16 дек - РИА Новости. В 2025 году Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству приведенных в исполнение смертельных приговоров за год, казнив 340 человек, включая трех казненных в понедельник, следует из подсчетов агентства Франс Пресс.
Согласно его данным на основе заявлений саудовского министерства внутренних дел и местного агентства новостей SPA, с начала 2025 года в королевстве были казнены 232 человека за наркоторговлю, что составляет большинство от общего числа в 340 казней, осуществленных на данный момент. Министерство внутренних дел сообщило в понедельник, что в провинции Мекка
были казнены три человека за убийство.
Это уже второй год подряд, когда Саудовская Аравия
бьет собственный рекорд по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров с тех пор, как правозащитные организации начали документировать количество казней в 1990-х годах. По данным AFP, в 2024 году в королевстве были казнены 338 человек.
Аналитики связывают всплеск числа смертных приговоров с продолжающейся в королевстве "войной с наркотиками", начатой в 2023 году, когда королевство возобновило казни за связанные с наркотиками преступления после приостановки осуществления смертных приговоров по этим статьям примерно на три года.
Саудовская Аравия является крупным рынком для распространения синтетического наркотика каптагона, массовое производство которого было налажено в Сирии
во время правления бывшего президента Башара Асада
