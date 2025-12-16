Рейтинг@Mail.ru
Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК - РИА Новости, 16.12.2025
18:03 16.12.2025
Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК
Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК
Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ принять ряд мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей и развитию... РИА Новости, 16.12.2025
россия
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК

Госдума приняла постановление о поддержке отечественных сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ принять ряд мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей и развитию агропромышленного комплекса России.
Так, кабмину предлагается принять меры, направленные на увеличение объемов производства продукции АПК не менее чем на 25% к 2030 году и на рост ее экспорта не менее чем в 1,5 раза за счет укрепления технологического потенциала в этой сфере. Одновременно рекомендуется "принять меры для перехода от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью за счет внедрения технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья".
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства
30 апреля, 14:50
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства
30 апреля, 14:50
Госдума также предлагает рассмотреть возможность принятия мер для снижения ставок по кредитам, лизинговым платежам, платы по концессионным соглашениям, связанным с приобретением отечественной сельхозтехники и оборудования.
Правительству рекомендуется принять и меры, направленные на достижение к 2035 году российскими производителями сельхозтехники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 25% от величины отгрузок на внутренний рынок.
Помимо этого, Госдума рекомендует рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по развитию отрасли молочного скотоводства и молочной отрасли, а также разработки и принятия самостоятельной программы развития молочной отрасли на период до 2030 года (федерального проекта развития молочной отрасли).
В постановлении также отмечается необходимость ускорения темпов строительства рыбопромыслового флота, повышения эффективности строительства на верфях новых судов, модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей.
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники
29 сентября, 21:57
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники
29 сентября, 21:57
Кроме того, депутаты считают необходимым рассмотреть вопросы стимулирования биржевой торговли сельхозпродукцией, сырьем и продовольствием; расширения номенклатуры товаров, реализуемых на бирже; повышения привлекательности биржевых инструментов.
В постановлении также рекомендуется "обеспечивать постоянный мониторинг безопасности и качества пищевой продукции, внедрение системы сквозного контроля сырья и продукции по принципу "от поля до стола потребителя", в том числе посредством маркировки отдельных видов пищевой продукции".
Зерно - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Власти продолжат поддерживать отечественных сельхозпроизводителей
10 декабря, 15:39
 
Экономика Россия Госдума РФ
 
 
