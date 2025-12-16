Госдума дала правительству рекомендации по поддержке АПК

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ принять ряд мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей и развитию агропромышленного комплекса России.

Так, кабмину предлагается принять меры, направленные на увеличение объемов производства продукции АПК не менее чем на 25% к 2030 году и на рост ее экспорта не менее чем в 1,5 раза за счет укрепления технологического потенциала в этой сфере. Одновременно рекомендуется "принять меры для перехода от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью за счет внедрения технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья".

Госдума также предлагает рассмотреть возможность принятия мер для снижения ставок по кредитам, лизинговым платежам, платы по концессионным соглашениям, связанным с приобретением отечественной сельхозтехники и оборудования.

Правительству рекомендуется принять и меры, направленные на достижение к 2035 году российскими производителями сельхозтехники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 25% от величины отгрузок на внутренний рынок.

Помимо этого, Госдума рекомендует рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по развитию отрасли молочного скотоводства и молочной отрасли, а также разработки и принятия самостоятельной программы развития молочной отрасли на период до 2030 года (федерального проекта развития молочной отрасли).

В постановлении также отмечается необходимость ускорения темпов строительства рыбопромыслового флота, повышения эффективности строительства на верфях новых судов, модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей.

Кроме того, депутаты считают необходимым рассмотреть вопросы стимулирования биржевой торговли сельхозпродукцией, сырьем и продовольствием; расширения номенклатуры товаров, реализуемых на бирже; повышения привлекательности биржевых инструментов.