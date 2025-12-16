https://ria.ru/20251216/anokhin-2062505540.html
Анохин принял участие в заседании комиссии по социально-трудовым отношениям
смоленская область
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задачи на ближайшие три года обсудили во вторник на заседании Смоленской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в соцсетях.
"Наша общая задача – обеспечить благополучие смолян и сохранить социально-экономическую стабильность. Это соответствует основным направлениям и целям развития страны, которые поставил президент Владимир Владимирович Путин. В числе ключевых направлений взаимодействия – сохранение стабильной занятости и развитие рынка труда, внедрение института наставничества, обеспечение безопасности рабочих мест. Особое внимание уделяем поддержке семей с детьми и работающих родителей", - написал Анохин
Он подчеркнул, что приоритетным направлением остается поддержка участников СВО и их семей. "Мы все активно включены в эту работу: решаем вопросы трудоустройства ветеранов СВО, реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск" для подготовки управленцев из числа участников специальной военной операции", - сказал Анохин.
Укреплять взаимодействие работников предприятий, работодателей и власти помогает региональное соглашение между Смоленским областным объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей "Научно-промышленный союз" и правительством региона.
"Закрепили намерения в новом Соглашении на 2026-2028 годы. Это реальный инструмент, позволяющий совместно работать над улучшением социально-экономической и демографической ситуации в регионе", - резюмировал глава региона.