Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Для Лондона сохранение значимого американского присутствия в Европе имеет, по сути, экзистенциальное значение. Британцы понимают, что выход на договоренности между Россией США по ключевым аспектам безопасности в Европе, включая мирное урегулирование на Украине , еще больше девальвировал бы актуальность европейского ТВД для Вашингтона. Поэтому задача Британии - сохранение перманентного очага нестабильности на восточном фланге НАТО путем убеждения американцев и всего мира в постоянном характере "российской угрозы". Помимо этого, противодействие России используется Лондоном как для повышения своего внешнеполитического профиля, так и во внутриполитических целях", - сказал Келин в интервью журналу "Международная жизнь".

На этом фоне, по мнению дипломата, администрация США не скрывает, что ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке ее волнует гораздо больше, чем украинский вопрос, ответственность за который она пытается переложить на Европу.

При этом, несмотря на некоторые разногласия между Лондоном и Вашингтоном, Британия все равно вынуждена следовать в "фарватере" США, пытаясь при этом добиться учета своих приоритетов, подчеркнул Келин.