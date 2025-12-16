Рейтинг@Mail.ru
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией - РИА Новости, 16.12.2025
21:26 16.12.2025
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе, заявил посол России в... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
лондон
сша
россия
андрей келин
нато
в мире, лондон, сша, россия, андрей келин, нато
В мире, Лондон, США, Россия, Андрей Келин, НАТО
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией

Келин: Лондон пытается сохранить присутствие НАТО разжиганием нестабильности

© Фото : Посольство России в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Для Лондона сохранение значимого американского присутствия в Европе имеет, по сути, экзистенциальное значение. Британцы понимают, что выход на договоренности между Россией и США по ключевым аспектам безопасности в Европе, включая мирное урегулирование на Украине, еще больше девальвировал бы актуальность европейского ТВД для Вашингтона. Поэтому задача Британии - сохранение перманентного очага нестабильности на восточном фланге НАТО путем убеждения американцев и всего мира в постоянном характере "российской угрозы". Помимо этого, противодействие России используется Лондоном как для повышения своего внешнеполитического профиля, так и во внутриполитических целях", - сказал Келин в интервью журналу "Международная жизнь".
На этом фоне, по мнению дипломата, администрация США не скрывает, что ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке ее волнует гораздо больше, чем украинский вопрос, ответственность за который она пытается переложить на Европу.
При этом, несмотря на некоторые разногласия между Лондоном и Вашингтоном, Британия все равно вынуждена следовать в "фарватере" США, пытаясь при этом добиться учета своих приоритетов, подчеркнул Келин.
"В конечном счете общим знаменателем остается глобальное доминирование Запада. Если в Вашингтоне приравнивают это к доминированию США, то в Лондоне себе такого позволить не могут, хотя и сохраняют лидерские амбиции", - добавил он.
