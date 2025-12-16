https://ria.ru/20251216/angliya-2062491887.html
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией - РИА Новости, 16.12.2025
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе, заявил посол России в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:26:00+03:00
2025-12-16T21:26:00+03:00
2025-12-16T21:26:00+03:00
в мире
лондон
сша
россия
андрей келин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061245342.html
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061245342.html
лондон
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, россия, андрей келин, нато
В мире, Лондон, США, Россия, Андрей Келин, НАТО
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
Келин: Лондон пытается сохранить присутствие НАТО разжиганием нестабильности
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Для Лондона
сохранение значимого американского присутствия в Европе
имеет, по сути, экзистенциальное значение. Британцы понимают, что выход на договоренности между Россией
и США
по ключевым аспектам безопасности в Европе, включая мирное урегулирование на Украине
, еще больше девальвировал бы актуальность европейского ТВД для Вашингтона. Поэтому задача Британии - сохранение перманентного очага нестабильности на восточном фланге НАТО
путем убеждения американцев и всего мира в постоянном характере "российской угрозы". Помимо этого, противодействие России используется Лондоном как для повышения своего внешнеполитического профиля, так и во внутриполитических целях", - сказал Келин
в интервью журналу "Международная жизнь".
На этом фоне, по мнению дипломата, администрация США не скрывает, что ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке
ее волнует гораздо больше, чем украинский вопрос, ответственность за который она пытается переложить на Европу.
При этом, несмотря на некоторые разногласия между Лондоном и Вашингтоном, Британия все равно вынуждена следовать в "фарватере" США, пытаясь при этом добиться учета своих приоритетов, подчеркнул Келин.
"В конечном счете общим знаменателем остается глобальное доминирование Запада. Если в Вашингтоне приравнивают это к доминированию США, то в Лондоне себе такого позволить не могут, хотя и сохраняют лидерские амбиции", - добавил он.