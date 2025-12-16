Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Представительница известной журналистской династии Анна Камалова (Демина) скончалась в Алтайском крае в возрасте 47 лет, сообщили РИА Новости родственники журналиста.

“Анна Камалова (Демина) скончалась сегодня от обширного инсульта в возрасте 47 лет. Прощание с Анной состоится 18 декабря с 9.00 до 11.00 в траурном зале на улице Аносова”, - сказал один из родственников Камаловой.

Один из коллег журналистки рассказал подробности ее смерти.

"Трагедия произошла внезапно. Десятого декабря она работала дома за компьютером, писала очередной материал. В этот момент рядом был ее младший сын. Анне стало плохо, она упала. Врачи диагностировали обширный инсульт. Анна так и не пришла в сознание”, - поделился собеседник агентства.