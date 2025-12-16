Рейтинг@Mail.ru
16:50 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/altay-2062430775.html
Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае
происшествия, алтайский край
© Фото : Анна Камалова/VKАнна Камалова (Демина)
Анна Камалова (Демина). Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Представительница известной журналистской династии Анна Камалова (Демина) скончалась в Алтайском крае в возрасте 47 лет, сообщили РИА Новости родственники журналиста.
“Анна Камалова (Демина) скончалась сегодня от обширного инсульта в возрасте 47 лет. Прощание с Анной состоится 18 декабря с 9.00 до 11.00 в траурном зале на улице Аносова”, - сказал один из родственников Камаловой.
Один из коллег журналистки рассказал подробности ее смерти.
"Трагедия произошла внезапно. Десятого декабря она работала дома за компьютером, писала очередной материал. В этот момент рядом был ее младший сын. Анне стало плохо, она упала. Врачи диагностировали обширный инсульт. Анна так и не пришла в сознание”, - поделился собеседник агентства.
Семья Деминых - известные в Алтайском крае журналисты, родители Анны много лет работали на краевом радио, брат - в издательском доме “Алтапресс”. Там же в последнее время работала и Камалова. В разные годы Анна трудилась в таких ведущих алтайских СМИ как "Алтайская Нива", "Московский комсомолец на Алтае", "Толк". Она специализировалась на аграрной тематике.
 
