https://ria.ru/20251216/altay-2062430775.html
Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае
Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае - РИА Новости, 16.12.2025
Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае
Представительница известной журналистской династии Анна Камалова (Демина) скончалась в Алтайском крае в возрасте 47 лет, сообщили РИА Новости родственники... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:50:00+03:00
2025-12-16T16:50:00+03:00
2025-12-16T16:50:00+03:00
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062429746_0:163:1923:1245_1920x0_80_0_0_6e52de7dcdf925aa3f16b07370470a8d.jpg
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062429746_0:53:1924:1495_1920x0_80_0_0_aa698e930f47f9018cbab05c8c74ede1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
Умерла представительница известной журналистской династии на Алтае
Журналистка Камалова умерла в Алтайском крае в возрасте 47 лет
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Представительница известной журналистской династии Анна Камалова (Демина) скончалась в Алтайском крае в возрасте 47 лет, сообщили РИА Новости родственники журналиста.
“Анна Камалова (Демина) скончалась сегодня от обширного инсульта в возрасте 47 лет. Прощание с Анной состоится 18 декабря с 9.00 до 11.00 в траурном зале на улице Аносова”, - сказал один из родственников Камаловой.
Один из коллег журналистки рассказал подробности ее смерти.
"Трагедия произошла внезапно. Десятого декабря она работала дома за компьютером, писала очередной материал. В этот момент рядом был ее младший сын. Анне стало плохо, она упала. Врачи диагностировали обширный инсульт. Анна так и не пришла в сознание”, - поделился собеседник агентства.
Семья Деминых - известные в Алтайском крае
журналисты, родители Анны много лет работали на краевом радио, брат - в издательском доме “Алтапресс”. Там же в последнее время работала и Камалова. В разные годы Анна трудилась в таких ведущих алтайских СМИ как "Алтайская Нива", "Московский комсомолец на Алтае", "Толк". Она специализировалась на аграрной тематике.