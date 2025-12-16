Рейтинг@Mail.ru
23:19 16.12.2025
В "Алросе" рассказали, когда в мире закончатся алмазы

РИА Новости: в мире осталось экономически рентабельных запасов алмазов на 20 лет

© Фото : АК "АЛРОСА""Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
Алроса добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : АК "АЛРОСА"
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов - на 50-60 лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Текущая оценка экономически рентабельных запасов алмазов при нынешних ценах - это 1,8 миллиарда карат. Этого хватит примерно на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат в год", - сказал он.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну
15 ноября, 08:54
Тахиев отметил, что чуть более половины из этих запасов находится в России. Остальное приходится в основном на Африку - Ботсвана, Ангола. Он уточнил, что Австралия уже "вышла из чата", Канада тоже не оказывает влияние на общемировое распределение.
"Если мировая добыча алмазов ежегодно будет сокращаться, то текущих запасов в 1,8 миллиарда может хватить на 50-60 лет и больше", - добавил топ-менеджер компании.
По его словам, бриллиантов становится меньше, но они точно никуда не денутся - это явление мировой истории и культуры уже тысячи лет.
"Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем", - сказал Тахиев.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость
29 октября, 04:39
Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, рассказали ранее в декабре РИА Новости в "Алросе". Она может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости.
"Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
Алмаз, добытый на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза
18 ноября, 13:34
 
