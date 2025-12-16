Рейтинг@Mail.ru
05:54 16.12.2025 (обновлено: 07:05 16.12.2025)
Аналитик оценила возможные последствия передачи активов России Украине
в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Возможная передача замороженных российских активов Украине может привести к серьёзным геополитическим рискам, последствия которых затронут не только Европу и отразятся на динамике фондовых индексов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
По словам аналитика, Евросоюз рассчитывает на законодательный механизм, который позволит использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине. Текинодор отметила, что таким образом Европа подтверждает намерение продолжать поддержку Киева, однако этот шаг вновь выводит на первый план геополитические риски.
"Если обратить внимание на заявления европейских представителей и реакцию официальной Москвы на данные шаги, можно заметить, что финансовые и политические издержки подобных решений в итоге понесет не только сама Европа. Подобные меры способны повлиять на динамику фондовых индексов и цен на сырьевые товары, особенно в условиях повышенной неопределенности и волатильности на рынках", - сказала собеседница РИА Новости.
Эксперт призвала внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на фондовых рынках, которые оперативно реагируют на шаги Брюсселя и Москвы.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Заголовок открываемого материала