Аналитик оценила возможные последствия передачи активов России Украине

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Возможная передача замороженных российских активов Украине может привести к серьёзным геополитическим рискам, последствия которых затронут не только Европу и отразятся на динамике фондовых индексов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.

По словам аналитика, Евросоюз рассчитывает на законодательный механизм, который позволит использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине. Текинодор отметила, что таким образом Европа подтверждает намерение продолжать поддержку Киева, однако этот шаг вновь выводит на первый план геополитические риски.

"Если обратить внимание на заявления европейских представителей и реакцию официальной Москвы на данные шаги, можно заметить, что финансовые и политические издержки подобных решений в итоге понесет не только сама Европа. Подобные меры способны повлиять на динамику фондовых индексов и цен на сырьевые товары, особенно в условиях повышенной неопределенности и волатильности на рынках", - сказала собеседница РИА Новости.

Москвы. Эксперт призвала внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на фондовых рынках, которые оперативно реагируют на шаги Брюсселя

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.