Зеленский признал, что может остаться без замороженных активов России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Киев может не получить замороженные активы России, по его словам, обсуждаются альтернативные пути финансирования.

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС, против выступает еще ряд стран. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен активы Банка России — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.