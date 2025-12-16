Рейтинг@Mail.ru
03:45 16.12.2025 (обновлено: 05:38 16.12.2025)
Зеленский признал, что может остаться без замороженных активов России

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Киев может не получить замороженные активы России, по его словам, обсуждаются альтернативные пути финансирования.
"Если будут вопросы с репарационным кредитом, мы рассчитываем на альтернативные пути", — заявил Зеленский, аудиозапись его выступления перед журналистами опубликовал украинский телеканал "Новости. Live".
Глава киевского режима признал, что альтернативная схема финансирования более сложная. Сейчас, по его утверждению, идут дискуссии с руководством Еврокомиссии и Евросовета.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС, против выступает еще ряд стран. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен активы Банка России — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
В миреБельгияВладимир ЗеленскийЖан-Ноэль БарроЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
